Fuat Oktay: Türk tarafı, Kıbrıs'ta kalıcı çözümden yana

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen Fuat Oktay, Kıbrıs meselesinde çözüm iradesi vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE İLE UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Görüşmede ağırlıklı olarak Kıbrıs meselesinin üzerinde durulduğu belirtildi.

Söz konusu meseleye işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız." dedi.

GAYRIRESMİ TOPLANTI YAPILACAK

Kıbrıs konusu bağlamında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Tatar, martın sonuna doğru 5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayriresmi olacağını söyledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." diye konuştu.

Oktay, açıklamasının devamında, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada’da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, demokrasi ve devlet vardır. İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir." ifadelerini kullandı.

YAPILACAK ANLAŞMALAR

Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında kara yolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolü imzalanacak.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Yüksek Öğretim Kurulu ile KKTC tarafındaki muhatapları arasında da iş birliği anlaşmaları yapılacak.

Oktay'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de ViDEO