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    Fuat Oktay'dan, Geert Wilders'ın skandal ifadelerine tepki

    Hollandalı ırkçı siyasetçiye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 16:50
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    Fuat Oktay'dan, Geert Wilders'ın skandal ifadelerine tepki

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

    Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve Felemenkçe dillerinde mesaj paylaştı.

    "AYNAYA BAKIP..."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." ifadelerini kullandı.

    Fuat Oktay dan, Geert Wilders ın skandal ifadelerine tepki #1

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