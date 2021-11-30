Fuhuş suçlusu Epstein'ın ortağı hakim karşısına çıktı

Amerikalı finansçı, iş adamı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'ın ortağı olduğu öne sürülen Ghislaine Maxwell'ın yargılanmaya başladığı kamuoyuna bildirildi.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü halde bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu öne sürülen Ghislaine Maxwell hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

EPSTEIN'İN ORTAĞI YARGILANMAYA BAŞLADI

Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in illegal faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Maxvell'e, yargılanmaya başladı ve ilk gününde 6 ayrı suçlama yönlendirildi.

ABD medyasına göre 90'lı yıllarda Epstein ile duygusal ilişkisi olduğu belirtilen Maxvell için savcılar, aynı yıllarda yapılan insan ticaretinin bir parçası olduğunu söylerken İngiliz asıllı kadın ilk duruşmada, suçsuz olduğunu, gözaltındayken haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etti.

TANIK OLARAK EPSTEIN'IN PİLOTUNUN DA İFADESİ ALINDI

Maxvell davasının birinci gününde, ilk tanık olarak Epstein'ın pilotlarından Larry Visoski'nin ifadesi alındı.

Mahkeme kayıtlarına göre Visoski, Maxvell'in Epstein'in evini ve mülklerini yönetmede oynadığı rolü genel hatlarıyla anlattı ve ikilinin ilişkilerini "çift gibi" diye tanımladı.

Yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenen dava süresince, reşit olmadıklarını ve Maxwell tarafından tuzağa düşürüldüklerini iddia eden en az dört kadının da ifade vermesi bekleniyor.

EPSTEIN 2019'DA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Maxwell, Temmuz 2020'de, reşit olmayan bir çocuğu cinsel faaliyette bulunmak üzere seyahate ikna etmek, cinsel faaliyette bulunma niyetiyle reşit olmayan bir kişiyi nakletmek ve bu iki suçu işlemek için komplo kurmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Islah Merkezi'nde gözaltındayken ölü bulunmuştu