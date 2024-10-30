Fuji Dağı'na kar yağmadı, rekor kırıldı

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Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı'na hala kar yağmadı.

130 yıllık kayıtlara göre, Fuji Dağı, ilk kez bu kadar uzun süre karsız kaldı ve rekor kırdı.

Bu gecikme, Japonya’nın kaydedilen en sıcak yazını geçirmesinin ardından geldi.

AFP haber ajansının verilerine göre, Fuji Dağı zirvesinde geçen yıl ilk kar 5 Ekim’de görülmüştü.

Ancak bu yıl alışılmadık derecede sıcak hava, kar yağışını engelledi.

JAPONYA'NIN EN SICAK YAZI

Japonya Meteoroloji Derneği'ne göre, Japonya bu yıl yaz aylarında (Haziran-Ağustos) sıcaklık ortalamasının 1,76°C üzerinde bir yaz geçirdi. Eylül ayı boyunca da sıcaklıklar beklenenden yüksek seyretti; bu durum, subtropikal jet akımının daha kuzeye kayması ve Japonya üzerine daha sıcak güney havasının taşınmasıyla ilişkilendirildi.

Jet akımları, dünyayı dolaşan hızlı hava akımları olarak bilinir ve güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk havanın buluşması sonucu oluşur. Bu etkiler sonucunda Japonya’da geçen ay 35°C’yi aşan sıcaklıkların yaşandığı 1.500’e yakın bölge, “aşırı sıcak” kategorisinde sınıflandırıldı.

EKİM AYINDA DA DURUM DEĞİŞMEDİ

Ekim ayında sıcaklıklar hafif de olsa düştü, ancak yine de ortalamanın üzerinde seyretti. Kasım ayına kar yağışı olmadan girilmesi, Fuji Dağı’nın zirvesinin karla kaplanması için en uzun bekleyiş anlamına geliyor.

Bu gecikme, kayıtların tutulmaya başlandığı 1894 yılından bu yana görülmedi. Daha önce bu rekor, 1955 ve 2016 yıllarında 26 Ekim olarak kaydedilmişti.

Kofu Yerel Meteoroloji Ofisi’nden hava tahmincisi Yutaka Katsuta, tek bir olgunun iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkilendirilemeyeceğini söylese de Fuji Dağı’nın kar yağışı olmadan kalmasının, bilim insanlarının küresel ısınmayla ilgili tahminleriyle örtüştüğünü belirtti.

Tokyo’nun güneybatısında, 3 bin 776 metre yüksekliğinde olan ve Japonya’nın kültürel simgelerinden biri olarak tanınan Fuji Dağı, sadece Japon sanatında değil, bölgenin tarihi ve turizmi için de büyük önem taşıyor.

Hatta geçen yıl, Temmuz ile Eylül ayları arasında zirveye tırmananların sayısı 220 bini aştı. Dağın karsız kalması, iklim değişikliğinin Japonya’daki etkilerinden biri olarak kabul edilmekte.