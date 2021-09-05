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    Fukuşima'da radyoaktif atık su, okyanusa boşaltılacak

    Denizin altına 1 kilometre uzunluğunda tünel inşa edilmesi kararlaştırıldı. Atık su, tünel ile Pasifik Okyanusu'na salıverilecek.
    • AA
    • 05.09.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 08:55
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    Fukuşima'da radyoaktif atık su, okyanusa boşaltılacak

    Japonya'nın Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyla ilgili çözümü belli oldu.

    Kyodo ajansının santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japon firma, atık suyun salıverilmesine yönelik santralin altından okyanusa doğru tünel kuracak.

    PASİFİK OKYANUSU'NA SALIVERİLECEK

    Bu kapsamda işlenmiş atık suyu yasal standartlar çerçevesinde daha da sulandırarak, radyoaktivitesini düşürmeyi planlayan TEPCO, denizin altına inşa edeceği 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla Pasifik Okyanusu'na salıverecek.

    TÜNEL İNŞA EDİLECEK

    Tünel, Dai-içi santralindeki 5 numaralı reaktör yakınlarında deniz yatağındaki dip kayalar oyularak inşa edilecek ve doğu yönüne 1 kilometre boyunca uzanarak, avlanma yetkisi verilmeyen sahada, atık suyu denizle buluşturacak.

    2023'TE BAŞLATILACAK

    İnşaat için Nükleer Düzenleme Kurulu'na (NRA) yakın gelecekte resmen başvurması beklenen TEPCO, projeye ilk kazmayı gelecek yıl başında vurmayı planlıyor.

    Merkezi hükümet, salıverilme sürecinin ise 2023 yılının bahar aylarından başlatılacağını açıklamıştı.

    Fukuşima da radyoaktif atık su, okyanusa boşaltılacak #1

    KOMŞU ÜLKELERİN TEPKİSİ

    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı.

    Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

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