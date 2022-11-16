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    Füze saldırıları Kiev'de yerleşim yerlerine zarar verdi

    başkent Kiev, dün hava saldırısına uğradı. Altyapıya zarar veren saldırı, aynı zamanda bölgedeki yerleşim yerlerini de önemli ölçüde hasara uğrattı.
    • 16.11.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:48
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    Füze saldırıları Kiev'de yerleşim yerlerine zarar verdi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı.

    24 Şubat'ta başlayan savaşta tansiyon düşmek bilmiyor.

    Rus ordusu geçtiğimiz günlerde Herson'dan geri çekilmişti. Bunun üzerine başkent Kiev, uzun bir aranın ardından yeniden saldırıların hedefi oldu.

    Altyapı vuruldu

    Batılı ülkelerden büyük oranda hava savunma sistemi tedarik eden Ukrayna'nın, füzelere müdahale ettiği belirtildi.

    Hava savunma sistemlerinden kurtulan füzeler ise Kiev ve diğer şehirlerdeki kritik altyapı tesislerini vurdu.

    Füze saldırıları Kiev de yerleşim yerlerine zarar verdi #1

    17 bölgede elektrik kesintileri yaşandı

    Saldırı nedeniyle bölgede enerji altyapısının ağır hasar görmesiyle kentin 17 bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

    Füze saldırıları Kiev de yerleşim yerlerine zarar verdi #2

    Yerleşim yerleri zarar gördü

    İtfaiyeciler, olay yerine gelerek müdahale etti.

    Gerçekleştirilen hava saldırısında  yerleşim yerleri büyük hasar gördü.

    Füze saldırıları Kiev de yerleşim yerlerine zarar verdi #3

    Füze saldırıları Kiev de yerleşim yerlerine zarar verdi #4

    Füze saldırıları Kiev de yerleşim yerlerine zarar verdi #5

    Füze saldırıları Kiev de yerleşim yerlerine zarar verdi #6


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