Füze saldırıları Kiev'de yerleşim yerlerine zarar verdi

başkent Kiev, dün hava saldırısına uğradı. Altyapıya zarar veren saldırı, aynı zamanda bölgedeki yerleşim yerlerini de önemli ölçüde hasara uğrattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı.

24 Şubat'ta başlayan savaşta tansiyon düşmek bilmiyor.

Rus ordusu geçtiğimiz günlerde Herson'dan geri çekilmişti. Bunun üzerine başkent Kiev, uzun bir aranın ardından yeniden saldırıların hedefi oldu.

Altyapı vuruldu

Batılı ülkelerden büyük oranda hava savunma sistemi tedarik eden Ukrayna'nın, füzelere müdahale ettiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinden kurtulan füzeler ise Kiev ve diğer şehirlerdeki kritik altyapı tesislerini vurdu.

17 bölgede elektrik kesintileri yaşandı

Saldırı nedeniyle bölgede enerji altyapısının ağır hasar görmesiyle kentin 17 bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yerleşim yerleri zarar gördü

İtfaiyeciler, olay yerine gelerek müdahale etti.

Gerçekleştirilen hava saldırısında yerleşim yerleri büyük hasar gördü.