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- Füze saldırıları Kiev'de yerleşim yerlerine zarar verdi
Füze saldırıları Kiev'de yerleşim yerlerine zarar verdi
- 16.11.2022 - 15:12
- Güncelleme : 16.11.2022 - 15:48
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı.
24 Şubat'ta başlayan savaşta tansiyon düşmek bilmiyor.
Rus ordusu geçtiğimiz günlerde Herson'dan geri çekilmişti. Bunun üzerine başkent Kiev, uzun bir aranın ardından yeniden saldırıların hedefi oldu.
Altyapı vuruldu
Batılı ülkelerden büyük oranda hava savunma sistemi tedarik eden Ukrayna'nın, füzelere müdahale ettiği belirtildi.
Hava savunma sistemlerinden kurtulan füzeler ise Kiev ve diğer şehirlerdeki kritik altyapı tesislerini vurdu.
17 bölgede elektrik kesintileri yaşandı
Saldırı nedeniyle bölgede enerji altyapısının ağır hasar görmesiyle kentin 17 bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Yerleşim yerleri zarar gördü
İtfaiyeciler, olay yerine gelerek müdahale etti.
Gerçekleştirilen hava saldırısında yerleşim yerleri büyük hasar gördü.