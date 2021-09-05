Fuzuli'de inşa edilen havalimanında test uçuşu yapıldı

Yeniden Azerbaycan topraklarına katılan kentte inşa edilen yeni havalimanında uçuş gerçekleştirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgeler yeniden hayat buluyor.

Bu kapsamda yıllar sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Fuzuli kentinde havalimanı inşa edildi.

HAVALİMANINA İNİŞ YAPILDI

Azerbaycan Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü havalimanında test uçuşu gerçekleştirildi.

Şirketin filosundaki en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A340-500" uçağı, inşaatı devam eden havalimanına iniş yaptı.

FUZULİ'DEKİ HAVALİMANI FAALİYETE HAZIRLANIYOR

"Karabağ" ismi verilen uçakla Bakü'den Fuzuli'ye gazeteciler taşınırken, yolculuk yaklaşık 35 dakika sürdü.

Ayrıca "Boeing 747-400" kargo uçağı ile yakında tam kapasite faaliyete geçmesi beklenen Fuzuli'deki havalimanına uçuş gerçekleştirildi. Bu uçakla Karabağ'a ilk kez hava yoluyla kargo ulaştırıldı.

ŞUŞA'YA RAHAT ULAŞIM SAĞLANACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli'de yeni havalimanının temelini, geçtiğimiz ocak ayında atmıştı.

Aliyev, temel atma törenindeki konuşmasında, havalimanının uluslararası olacağını ve yapımının yıl içerisinde tamamlanacağını söylemişti.

Fuzuli ile Şuşa'nın birbirine yakın mesafede bulunduğunu belirten Aliyev, buraya havalimanı yapmalarının başlıca amacının yurt dışından gelecek misafirlerin Şuşa'ya daha rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak olduğunu kaydetmişti.