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- G20 liderleri nükleer silahların kullanımını ve tehdidini kınayacak
G20 liderleri nükleer silahların kullanımını ve tehdidini kınayacak
- 11.11.2022 - 18:34
G20 liderlerinin 15-16 Kasım'da Endonezya'da gerçekleştireceği zirvede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gündem maddelerinin en başında yer alacak.
Reuters tarafından görülen, henüz resmi olarak üzerinde anlaşmaya varılmamış taslak G20 sonuç bildirgesinde, "Nükleer silahların kullanımı, ya da tehdit unsuru olarak kullanılması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.
Rusya'ya çağrıda bulunacaklar
Oybirliğiyle kabul edilmesi için Moskova'nın da onayı gereken taslak metinde ayrıca, "Birçok üye ülke, Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı, haksız ve sebepsiz savaşını şiddetle kınayarak, Rusya'ya savaşı derhal sonlandırması çağrısında bulundu." denildi.
Çoğu aynı görüşte
Metne göre, üye ülkelerden "birçoğu" işgalin "büyümeyi kısıtladığı, enflasyonu artırdığı, tedarik zincirlerini aksattığı, enerji ve gıda güvensizliğini artırdığı ve finansal istikrara yönelik riskleri çoğalttığı." görüşünde.