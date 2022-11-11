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    G20 liderleri nükleer silahların kullanımını ve tehdidini kınayacak

    Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin gelecek haftaki G20 zirvesinde, nükleer silahların kullanımını ya da tehdit unsuru olarak kullanılmasını kınaması bekleniyor.
    • 11.11.2022 - 18:34
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    G20 liderleri nükleer silahların kullanımını ve tehdidini kınayacak

    G20 liderlerinin 15-16 Kasım'da Endonezya'da gerçekleştireceği zirvede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gündem maddelerinin en başında yer alacak.

    Reuters tarafından görülen, henüz resmi olarak üzerinde anlaşmaya varılmamış taslak G20 sonuç bildirgesinde, "Nükleer silahların kullanımı, ya da tehdit unsuru olarak kullanılması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

    Rusya'ya çağrıda bulunacaklar

    Oybirliğiyle kabul edilmesi için Moskova'nın da onayı gereken taslak metinde ayrıca, "Birçok üye ülke, Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı, haksız ve sebepsiz savaşını şiddetle kınayarak, Rusya'ya savaşı derhal sonlandırması çağrısında bulundu." denildi.

    Çoğu aynı görüşte

    Metne göre, üye ülkelerden "birçoğu" işgalin "büyümeyi kısıtladığı, enflasyonu artırdığı, tedarik zincirlerini aksattığı, enerji ve gıda güvensizliğini artırdığı ve finansal istikrara yönelik riskleri çoğalttığı." görüşünde.

    G20 liderleri nükleer silahların kullanımını ve tehdidini kınayacak #1


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