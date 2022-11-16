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    G20'de liderler, Polonya sınırına düşen füzeyi konuştu

    G20'de liderler, Polonya sınırına düşen füzeyi konuştu

    Saldırıyı konuşan liderler, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile de görüştü. Duda, füzeyi kimin ateşlediğini bilmediklerini söylerken İngiltere, "Müttefiklerimizi destekleyeceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:08
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    Dünya, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen ve 2 kişinin ölümüne yol açan füzeyi konuşuyor.

    Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bu konu ele alındı.

    Zirveye katılan liderlerden bazılarının, bir araya gelerek kısa ve hızlı bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

    G20 liderlerinin ayaküstü Polonya değerlendirmesi

    Objektiflere yansıyan anlarda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ve İspanya başbakanları Olaf Scholz ve Pedro Sanchez, kendi aralarında bir konuşma yaptı.

    Ukrayna, Przewodow köyüne düşen ve kaynağı bilinmeyen füze nedeniyle Rusya'yı suçluyor.

    İngiltere Başbakanı: Müttefiklerimizi destekleyeceğiz

    Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır." dedi.

    Bu ihtimalin, söz konusu G20 liderleri arasında ele alındığı kaydedildi. İngiltere Başbakanı Sunak, "Füze saldırısı haberlerini inceliyoruz. Müttefiklerimizi destekleyeceğiz." dedi.

    G20 de liderler, Polonya sınırına düşen füzeyi konuştu #1

    Biden, Polonyalı mevkidaşını aradı

    Öte yandan Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile yaptığı telefon görüşmesinde can kayıplarından dolayı taziyelerini iletti.

    Bu arada Duda, gece boyunca Biden'ın yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg, Sunak, Scholz ve Zelensky ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Duda: Füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıt yok

    ABD Başkanı'nın desteğine işaret eden Duda, "Şu anda füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıt yok. Soruşturmalar devam ediyor." diye konuştu.

    G20 de liderler, Polonya sınırına düşen füzeyi konuştu #2

    G20 de liderler, Polonya sınırına düşen füzeyi konuştu #3


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