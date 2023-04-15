G7 bakanları, fosil yakıtların tüketimini kısmayı kabul etti Bakanlar, tüm fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasının hızlandırılması gerektiği üzerinde görüş birliğine vardı.

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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 grubunun çevre ve enerji bakanları, Japonya'da bir araya geldi.

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher, toplantının sonucunu paylaştı.

G7 bakanlarından mutabakat

Bakanlar, fosil yakıtları daha hızlı bir şekilde azaltmak ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin artırılması çağrısında bulunmayı kabul ettiler.

Ancak bakanlar, kömür enerjisinden çıkmak için belirli bir tarih üzerinde anlaşamadı.

Tüm fosil yakıtların kaldırılmasında görüş birliği

Pannier-Runacher, "G7 ülkeleri, enerji krizine ilk müdahalenin enerji ve yakıt tüketimini azaltmak olması gerektiği konusunda anlaştılar." dedi ve ekledi:

G7 tarihinde ilk kez, azalmayan tüm fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmamız gerektiğini söyledik. Nihayetinde, yenilenebilir enerjinin hızlandırılması konusunda bir mesaj gönderdik.

Sayısal hedefler masada

Tartışmalardan bilgisi olan bir kişi Reuters'e ayrı verdiği demeçte, G7'nin "yenilenebilir enerjilerle üretilen elektriği büyük ölçüde artırma" hedefini onaylamaya karar verdiğini anlattı.

Bakanlar ayrıca, 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini en az 1 teravata ve açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini 150 gigavata çıkarma gibi sayısal hedefler üzerinde düşünüyor.