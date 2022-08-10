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    G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli

    G7 Dışişleri Bakanları tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan, Zaporijya’da bulunan nükleer santralden ve ülkedeki diğer santrallerden derhal çekilmesini ve Ukrayna’ya bırakılması talep edildi.
    • 10.08.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:43
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    G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli

    Ukrayna'da Zaporijya nükleer santraline yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken; Rusya ise Ukrayna’yı suçladı.

    IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı. Grossi, ayrıca bölgeye IAEA'dan ekip gönderilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

    G7 ülkeleri olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanları, Rusya’nın Ukrayna’da bulunan nükleer santralleri kontrol etmesinin bölgeyi tehlikeye attığını belirtti.

    "Bölge Ukrayna'ya geri verilmeli"

    Yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın, Zaporijya nükleer santralinin yanı sıra Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm nükleer tesislerin tam kontrolünü derhal yasal sahibi Ukrayna'ya geri vermesini talep ediyoruz. Zaporijya nükleer santralini işleten Ukraynalı personel, görevlerini tehdit veya baskı olmadan yerine getirebilmelidir. Bölgeyi tehlikeye sokan, Rusya'nın santral üzerindeki sürekli kontrolüdür." denildi.

    G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli #1

    IAEA'ya destek yenilendi

    Öte yandan açıklamada, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) tam destek verildiği de yinelendi.

    G7 bakanlarının açıklaması şöyle devam etti:

    "IAEA'ya tam ve sürekli desteğimizi yineliyoruz. IAEA personeli, Ukrayna'daki tüm nükleer tesislere güvenli ve engelsiz bir şekilde erişebilmeli, bu tesislerin işletilmesinden sorumlu Ukraynalı personelle doğrudan ve müdahale olmaksızın iletişim kurabilmelidir."

    G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli #2

    G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli #3

    G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli #4


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