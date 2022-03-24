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    G7, Rusya'ya yaptırımlarda kararlı

    G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik ve mali yaptırımların tam olarak uygulanmasında kararlı olunduğunu bildirdi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 20:25
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    G7, Rusya'ya yaptırımlarda kararlı

    G7 ülkelerinin liderleri, Brüksel'de gerçekleştirdikleri zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

    Bildiride, "Rusya'yı askeri güçlerini ve teçhizatını tüm Ukrayna topraklarından çekmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Hastaneler ve okullar dahil olmak üzere Ukrayna halkına ve sivil altyapıya yönelik yıkıcı saldırıların kınandığı bildiride, Rus güçlerinin halkın tahliyesi için güvenli geçiş sağlaması gerektiğine işaret edildi.

    "EKONOMİK VE MALİ YAPTIRIMLARIN TAM OLARAK UYGULANMASINDA KARARLIYIZ" MESAJI

    Bildiride, Rusya'daki Putin ve Belarus'taki Lukaşenko rejiminin de dahil olduğu saldırganlığın mimarları ve destekçilerini yaptıklarından sorumlu tutmak için hiçbir çabadan kaçınılmayacağı, bu amaçla müttefiklerle birlikte çalışılacağı belirtildi.

    Rusya'ya karşı ekonomik ve mali yaptırımların tam olarak uygulanmasında kararlı olunduğuna işaret edilen bildiride, Rusya'ya yönelik benzer yaptırımlar uygulanması ve mevcut yaptırımların etkilerini azaltmayı veya hafifletmeyi amaçlayan uygulamaların önlenmesi için diğer ülkelerle yakın iş birliği yapılacağı ifade edildi.

    Bildiride, yaptırımların tam olarak uygulanmasını izlemek ve Rusya Merkez Bankası'nın altın işlemleri de dahil olmak üzere kaçınma önlemleriyle ilgili yapılacakları koordine etmek için bir grup kurulacağı belirtildi.

    RUSYA'YA NÜKLEER SİLAH UYARISI

    Gerektiğinde ek önlemleri uygulamaya hazır olunduğuna işaret edilen bildiride, Rusya'nın nükleer tesisleri tehlikeye atan her türlü faaliyetten kaçınması, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların veya ilgili malzemelerin kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

    Bildiride, Ukrayna ve komşu ülkelere desteğin artırılacağı ifade edildi.

    RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK İÇİN PETROL VE GAZ ÜRETEN ÜLKELERE ÇAĞRI

    Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak için daha fazla adım atılacağına ve bu amaçla birlikte çalışılacağına işaret edilen bildiride, enerjide güvenli alternatif tedarik sağlanacağı ve olası kesintilerde dayanışma gösterileceği vurgulandı.

    Bildiride, Rus gazı, petrol ve kömür ithalatına olan bağımlılıkları aşamalı olarak bitirmek isteyen ülkelerin aktif biçimde destekleneceği ifade edilerek, "Petrol ve gaz üreten ülkeleri sorumlu davranmaya ve uluslararası pazarlara teslimatları artırmaya çağırıyoruz." denildi.

    Savaşın küresel gıda güvenliğini riske soktuğu anımsatılan bildiride, durumun yakından izleneceği, gıda krizini önlemek için tedbirler alınacağı belirtildi.

    G7 grubu Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya ile Avrupa Birliği'nden (AB) oluşuyor.

    G7, Rusya ya yaptırımlarda kararlı #1


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