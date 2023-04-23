G7 ülkeleri, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını istiyor Grubun tarım bakanları, anlaşmanın geleceğine dair görüşlerini paylaştı. Açıklamada, "Tam olarak uygulanmasını ve genişletilmesini güçlü bir şekilde destekliyoruz" denildi.

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Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da atılan imzalarla hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Anlaşması'yla ilgili G7 ülkelerinden çağrı yapıldı.

Grubun tarım bakanları, ortak bildiride, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine yönelik anlaşmanın "uzatılması, tam olarak uygulanması ve genişletilmesi" çağrısında bulundu.

Rusya'nın 18 Mayıs mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin arabuluculuğunda geçen temmuz ayında İstanbul'da imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın Karadeniz'deki çeşitli limanlarından 27 milyon tondan fazla tahıl ihraç etmesine izin veriyor.

Rusya, kendi tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştırmaya yönelik bir dizi talep karşılanmadığı için anlaşmanın 18 Mayıs'tan sonra devam etmesine imkan tanımayacağının sinyallerini verdi.

G7: Tahıl anlaşmasını güçlü şekilde destekliyoruz

Japonya'nın Miyazaki kentinde iki günlük bir toplantının ardından yapılan açıklamada, G7 tarım bakanları, anlaşmanın önemini vurguladı ve şöyle dedi:

(Karadeniz Tahıl Girişimi) Tam olarak uygulanmasını ve genişletilmesini güçlü bir şekilde destekliyoruz.



Rusya'nın gıdayı bir istikrarsızlık aracı ve jeopolitik baskı aracı olarak kullanma girişimlerini kınıyoruz. Dayanışma içinde hareket etme ve Rusya'nın gıdayı silah haline getirmesinden en çok etkilenenleri destekleme taahhüdümüzü yineliyoruz.

Ukrayna'nın yeniden inşasına destek

Açıklamada, G7 üyelerinin, tarım arazilerinin mayınlardan temizlenmesi ve tarımsal altyapının yeniden inşası konularında uzmanlık sağlamak da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşasını desteklemeye hazır oldukları belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un, bu hafta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tahıl anlaşmasını görüşmesi planlanıyor.