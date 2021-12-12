G7 ülkelerinden Rusya'ya Ukrayna uyarısı

Toplantının ardından konuşan İngiliz Bakan Truss, Moskova'yı saldırı konusunda uyardı. Truss, "Vladimir Putin'e çok net birleşik bir mesaj gönderdik" dedi.

İngiltere, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Liverpool'da düzenlenen zirvenin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya olası saldırısı, İran ve Çin vardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirtti.

"PUTİN'E ÇOK NET BİRLEŞİK MESAJ GÖNDERDİK"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin Truss, "Bu G7 Toplantısı'ndan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e çok net birleşik bir mesaj gönderdik. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahalesinin ciddi bir maliyeti olacak büyük sonuçları olacağı konusunda nettik." ifadelerini kullandı.

"TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda, İngiltere'nin nasıl yanıt vereceğine dair tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyleyen Truss, ülkesinin geçmişte Moskova'ya diplomatik mesajlar göndermek için ekonomik yaptırımları kullandığını anımsattı.

Truss, "İngiltere, net mesajlar göndermek ve net hedeflere ulaşmak istediğinde ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır oldu. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN MÜZAKERE MASASINA GELMESİ İÇİN SON ŞANS"

İran nükleer anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Truss, "Bu, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) şartlarını kabul etmesi için meseleye ciddi bir çözümle müzakere masasına gelmesi için son şans. Bu onların son şansı ve bunu yapmaları hayati önem taşıyor. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"ÇİN'İN ZORLAYICI EKONOMİK POLİTİKALARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Truss, Çin'le ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Toplantıda, Çin'in zorlayıcı ekonomik politikalarından endişe duyduğumuzu açıkça belirttik. Yapmak istediğimiz, benzer düşünen, özgürlük seven demokrasilerin yatırım ve ekonomik ticaret erişimini inşa etmek." dedi.