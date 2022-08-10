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    G7 ve AB: Zaporijya Nükleer Santrali’ni Ukrayna’ya devredin

    G7 ülkeleri Avrupa Birliği (AB) ile birlikte ortak bildiri yayınladı. Bildiride Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ni Ukrayna’ya devretmesi istendi.
    • 10.08.2022 - 23:22
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    G7 ve AB: Zaporijya Nükleer Santrali’ni Ukrayna’ya devredin

    Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşan G7 ülkeleri Avrupa Birliği (AB) ile birlikte ortak bildiri yayınladı.

    "Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstersin"

    Bildiride, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları kınanarak, "Rusya, birliklerini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinden derhal geri çekmeli ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermelidir” denildi.

    "Zaporijya Nükleer Santrali personeli görevini baskı altında olmadan yapabilmeli"

    Rusya'nın güvenli ve emniyetli operasyonların sağlanması için Zaporijya Nükleer Santrali’nin yanı sıra Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm nükleer tesislerin tam kontrolünü derhal yasal sahibi Ukrayna'ya geri vermesi talep edilen bildiride, "Zaporijya Nükleer Santrali’ni işleten Ukraynalı personel, görevlerini tehdit veya baskı olmadan yapabilmelidir” denildi.

    G7 ve AB: Zaporijya Nükleer Santrali’ni Ukrayna’ya devredin #1

    "Derin endişe duyuyoruz"

    Rusya'nın santral üzerinde devam eden kontrolünün bölgeyi tehlikeye soktuğu aktarılan bildiride, “Ukrayna’daki nükleer tesislere Rus silahlı kuvvetleri tarafından el konulmasının bu tesislerin emniyeti ve güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturmasından, nükleer kaza veya olay riskinin önemli ölçüde artırmasından ve Ukrayna halkını, komşu devletleri ve uluslararası toplumu tehlikeye atmasından derin endişe duyuyoruz” denildi.

    "Çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

    İHA'nın haberine göre, Rusya’nın eylemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Ukrayna'nın barışçıl nükleer faaliyetlerini koruma amacıyla izleme kabiliyetini engellediği ifade edilen açıklamada, “UAEA Başkanı Grossi'nin Ukrayna'da nükleer güvenlik ve güvenliği güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Başkan ve UAEA personeline bu konudaki kararlı bağlılıkları için teşekkür ediyoruz” denildi.

    UAEA personelinin Ukrayna'daki tüm nükleer tesislere güvenli ve engelsiz bir şekilde erişebilmeleri ve bu tesislerin işletilmesinden sorumlu Ukraynalı personelle doğrudan ve müdahale olmaksızın ilişki kurabilmeleri gerektiği vurgulanan bildiride, UAEA’nın görevini yapmasının kolaylaştırılması çağrısı yapıldı.

    G7 ve AB: Zaporijya Nükleer Santrali’ni Ukrayna’ya devredin #2


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