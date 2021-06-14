G7 ülkelerinin liderlerini buluşturan etkinlik, ilginç anlara sahne oldu. Boris Johnson'ın yüzmesi, görüntülere damgasını vurdu.

İngiltere, gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerini ağırladı.

11 Haziran'da Cornwall'da başlayan toplantı, 13 Haziran'da sona erdi.

Zirveye katılan G7 liderleri, programın son gününde deniz kenarında düzenlenen etkinlikte buluştu.

BORIS JOHNSON DENİZE GİRDİ

Toplantının başkanlığını yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın denize girdiği anlar kameraya yansıdı.

Sahilde bir süre koşan İngiliz başbakanın, daha sonra tişörtünü çıkarıp denizde yüzdüğü görülüyor. Barbekü partisinin yapıldığı etkinlikte, diğer ülkelerin liderleri ise ayaküstü sohbet etti.

G7 Zirvesi'ne katılan liderler, etkinlikte bir araya geldi ViDEO