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    Galapagos Adaları'ndaki Wolf Yanardağı'nda patlama

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Wolf Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
    • AA
    • 08.01.2022 - 04:00
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 04:13
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    Galapagos Adaları'ndaki Wolf Yanardağı'nda patlama

    Ekvador basınında çıkan habere göre, ülke kıyılarına 1000 kilometre uzaklıkta bulunan Galapagos'taki Isabela Adası'nda yer alan Wolf Yanardağı, gökyüzüne 3 bin 793 metre lav ve kül püskürttü.

    ŞU ANDA YERLEŞİMLER İÇİN TEHDİT DEĞİL

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanardağın yerleşim yeri için tehlike oluşturmadığı bildirildi.

    Galapagos Adaları'ndaki Wolf Yanardağı'nda patlama - VİDEO

    Galapagos Adaları ndaki Wolf Yanardağı nda patlama #1

    BÖLGEDEKİ YANARDAĞLAR SÜREKLİ OLUŞUM HALİNDE

    Galapagos Milli Parkı Müdürlüğü ise Wolf Yanardağı'ndan çıkan lavların takip edildiği belirtti.

    Müdürlüğün açıklamasında, Galapagos Adaları'nda bulunan yanardağların sürekli oluşum halinde olduğu kaydedildi.

    Galapagos Adaları ndaki Wolf Yanardağı nda patlama #2

    BİRÇOK EŞSİZ TÜR YAŞIYOR

    Pasifik Okyanusunda yer alan Galapagos Adaları, dünyada birçok eşsiz türün yaşadığı zengin kara ve deniz biyolojik çeşitliliği sayesinde 1978 yılında UNESCO tarafından Doğal Dünya Mirası Listesine alınmıştı.

    Galapagos Adaları ndaki Wolf Yanardağı nda patlama #3

    SON VOLKANİK PATLAMA 2015'TEYDİ

    Volkanik adalardan oluşan Galapagos'taki bazı yanardağlarda zaman zaman sismik hareketler ve patlamalar yaşanıyor. Bu bölgedeki en son volkanik patlamanın Mayıs 2015'te olduğu biliniyor.

    Galapagos Adaları ndaki Wolf Yanardağı nda patlama #4

    WOLF, BEŞ AKTİF YANARDAĞIN EN BÜYÜĞÜ

    Deniz seviyesinden 1707 metre yükseklikte yer alan Wolf Yanardağı, Sierra Negra, Cerro Azul, Alcedo ve Darwin ile birlikte Isabela Adası'ndaki beş aktif yanardağın en büyüğü olarak biliniyor.

    Isabela Adası, dünyada eşsiz bir tür olan pembe ve sarı iguanalar ile dev kaplumbağaları barındırıyor.

    Galapagos Adaları ndaki Wolf Yanardağı nda patlama #5


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