Galler Prensesi Diana, Kensington Sarayı önünde anıldı Galler Prensesi Diana 26. ölüm yıl dönümünde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington Sarayı’nın önünde sevenleri tarafından anıldı. Saray önüne gelenler, Diana'nın fotoğraflarının önüne çiçekler bıraktı.

ensonhaber.com

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en önemli isimleri arasında yer alan Prenses Diana, yaptığı yardımlarla adından söz ettirdi.

Tarzı, tavrı ve sempatik tavırlarıyla İngiltere dahil olmak üzere tüm dünyaya damga vuran isim, 26 yıl önce hayatını kaybetti.

İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybeden Diana, ölüm yılında unutulmadı.

Galler Prensesi Diana 26. ölüm yıl dönümünde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington Sarayı’nın önünde sevenleri tarafından anıldı.

Hayranları Diana'yı çiçeklerle andı

Prenses Diana'nın ölüm yılında sarayın önüne gelenler, Diana için binlerce çiçek ve fotoğraflar bıraktı.

Diana'nın ölümü için üzgün olan hayranları, dua etmeyi ve dilekler dilemeyi de ihmal etmedi.

Kensington Sarayı önüne gelen onlarca kişi, Prenses Diana çiçekler arasında anma töreni gerçekleştirdi.

Prenses Diana için "Halkın Prensesi" ifadesini kullanan Londralılar, Diana için büyük bir afiş de yaptırdı.