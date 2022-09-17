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    Galler'de Kral Charles'a tören tepkisi

    Galler'de Kral Charles'a tören tepkisi

    Charles, gittiği Cardiff'te tepkiyle karşılaştı. Bir vatandaş, "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 11:47
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    İngiltere Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürüyor.

    Bu kapsamda Kral Charles, toplanan kalabalıkla tek tek tokalaşıyor.

    Gallerin başkenti Cardiff'e giden Charles'ın yoğunluk oluşturanlarla yakın mesafeden kurduğu diyalog sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

    Geçit töreni tepkisi: Parasını ödemek zorundayız

    Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.

    Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

    Galler'de Kral Charles'a tören tepkisi ViDEO

    "Sizin için 100 milyon sterlin ödüyoruz"

    O sırada Charles'ın koruması hemen araya girdi. Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

    Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles, toplanan kalabalıkla ilgilenmeye devam etti.

    Galler de Kral Charles a tören tepkisi #1

    Galler de Kral Charles a tören tepkisi #2

    Galler de Kral Charles a tören tepkisi #3


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