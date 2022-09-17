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Galler'de Kral Charles'a tören tepkisi

Galler'de Kral Charles'a tören tepkisi

Charles, gittiği Cardiff'te tepkiyle karşılaştı. Bir vatandaş, "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.