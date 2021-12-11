Galler'de maymuna eziyet eden kadın

Kokain içirip klozete atarak yavru maymuna korku dolu anlar yaşatan kadın, 12 haftalık hapis cezası aldı. O anlar ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Galler'in Newport kentinde yaşayan Vicki Holland isimli kadının yavru maymuna yaptığı eziyet sosyal medyada gündem oldu.

KOKAİN İÇİRİP KLOZETE ATTI

38 yaşındaki Holland, yemeğine kokain kattığı maymunu bir süre sonra tuvalete götürüp klozetin içine bıraktı. Maymun çaresiz bir şekilde oradan kurtulmayı beklerken bu kez kadının yanındaki çocuk bir anda sifonu çekti. Suyun kuvvetiyle içeri doğru çekilen maymun ise çırpınmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

O anları kayda alıp sosyal medyada yayınlayan ve sonrasında tepki gören kadın, görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 HAFTALIK HAPİS CEZASI ALDI

Holland, ömür boyu hayvan bakmaktan men edildi. Ayrıca 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Üç ayrı suç işlediğini kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

Maymunu klozete atıp sifonu çekti