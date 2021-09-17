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    Galler'de monarşi karşıtı pankartlar asıldı

    Monarşinin kaldırılmasını isteyen grup, tepkilerini reklam panolarında dile getirdi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 09:23
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    Galler'de monarşi karşıtı pankartlar asıldı

    Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de, monarşiye tepkiler yükseliyor.

    Ülkenin bazı kentlerindeki reklam panolarında monarşi karşıtı görseller yer aldı.

    "MONARŞİ TARTIŞMASINI TETİKLEYECEK"

    Kampanyanın arkasındaki Cumhuriyet adlı grup, görsellerin "monarşi ve nasıl yönetildikleri hakkında bir kamuoyu tartışmasını tetikleyeceğini" belirtti.

    Kampanya için 25 bin sterlinden (294 bin TL) fazla para toplayan grup, "Monarşi prensipte yanlış, uygulamada yanlış ve İngiliz siyaseti için kötü." değerlendirmesinde bulundu.

    "GALLER'İN PRENSE İHTİYACI YOK"

    Görsellerden birinde, Galler Prensi unvanına sahip Prens Charles'ın fotoğrafı ile "Galler'in prense ihtiyacı yok." yazısı yer aldı.

    Diğerinde de ABD'de hakkında reşit olmayan birine karşı cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prens Andrew'in fotoğrafıyla "Kimse yasalardan üstün olmamalı." ifadesine ver verildi.

    Galler de monarşi karşıtı pankartlar asıldı #1

    "KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR" SAVUNMASI

    Ancak İngiltere'ye birlik yanlısı Galler Muhafazakar Parti lideri Andrew Davies ise kampanyanın, "Galler kamuoyunun görüşünü yansıtmadığını" öne sürdü.

    ÇAĞRI YAPTILAR: MONARŞİ KALDIRILSIN

    Monarşinin kaldırılması çağrısı yapan grubun internet sitesinde, "sürekli devam eden bir kamu görevinin her tür demokratik ilkeye aykırı olduğu" savunuluyor.

    Galler de monarşi karşıtı pankartlar asıldı #2

    Galler de monarşi karşıtı pankartlar asıldı #3

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