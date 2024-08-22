Galler'de Noel kartpostalı, 121 yıl gecikmeyle teslim edildi Galler’de 1903 yılında postaya verilen bir kartpostal, 121 yıl süren uzun bir yolculuğun ardından nihayet adresine ulaştı.

İHA

Swansea kentinde, Cradock Caddesi üzerindeki Swansea Building Society ofisine teslim edilen kartpostal, şirket çalışanları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Noel tebriki olarak gönderildiği düşünülen bu tarihi kartpostalın ön yüzünde, 19. yüzyılın ünlü İngiliz ressamı Edwin Henry Landseer’in “The Challenge” adlı eseri yer alıyor. Ayrıca, kartpostalda, 1901-1910 yılları arasında hüküm süren Kral VII. Edward’ın portresi bulunan yeşil bir pul bulunuyor. Kartın, Ewart adında biri tarafından Lydia Davies adlı kişiye gönderildiği belirtiliyor.

HAYATTA OLAN AKRABALARINA ULAŞTIRACAKLAR

Swansea Building Society'nin Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, kartpostalın gönderildiği Lydia Davies hakkında araştırma yaptıklarını ve hayatta olan akrabalarına kartpostalı teslim etmek istediklerini belirtti. Darby, kartpostalı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak, Davies’i tanıyan birilerine veya akrabalarına ulaşabileceklerini düşündüklerini ifade etti.

West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, John F. Davies adında birinin, söz konusu adreste eşi Maria ve 6 çocuğuyla birlikte yaşadığını tespit ettiğini belirterek, "Çocukların en büyüğü Lydia'ydı. Bu kartpostal gönderildiğinde 16 yaşındaydı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)