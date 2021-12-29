Galler'de öfke nöbeti geçiren sincap ortalığı birbirine kattı

İki gün boyunca geçirdiği öfke nöbeti yüzünden saldırganlaşan sincap, 18 kişiyi ısırarak yaraladı.

Galler'in Buckley kasabasındaki bir sincap, bölgede yaşayanların kabusu oldu.

48 saat boyunca öfke nöbeti geçiren sincap, bahçelerde yetişkinlere, çocuklara ve evcil hayvanlara saldırıp ısırdı.

ISIRAMADIKLARINI KOVALADI

Aniden insanların üzerine atlayan sincap, birkaç kişinin de peşinden koştu. Kendisini görüp sevmek isteyenleri de pişman eden sincap, ciddi ısırıklar bıraktı.

18 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İki gün içinde 18 kişi, çeşitli yerlerinden aldıkları ısırıklar sonucu yaralandı. Hastanenin yolunu tutan yaralılara tetanoz aşısı yapıldı.

TUZAKLA YAKALADILAR

'Gremlinler' filminin kötü adamından sonra 'Stripe' lakabını alan sincap, 65 yaşındaki Corrine Reynolds tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı.

ÖTENAZİ YAPILDI

Daily Mail'nin haberine göre; kasabalıya adeta öfke kusan sincap, daha sonra ise hayvan kuruluşuna teslim edildi ve uyutuldu (ötenazi).

Yetkilililer, "Bu sincabı uyutmak zorunda kaldığımız için inanılmaz derecede üzüldük ancak 2019'da mevzuatta yapılan ve gri sincapları tekrar vahşi doğaya salmayı yasa dışı hale getiren değişiklikler nedeniyle başka seçeneğimiz kalmadı." açıklamasında bulundu.