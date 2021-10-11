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    Gana kuraklığa karşı 20 milyon fidan dikecek

    Batı Afrika ülkesi Gana, kuraklık tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 20 milyon fidan dikecek. Gana bu proje kapsamında, haziranda bir günde 5 milyon fidan dikmişti.
    • AA
    • 11.10.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:38
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    Gana kuraklığa karşı 20 milyon fidan dikecek

    Gana Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Benito Owusu-Bio, yaptığı açıklamada, ülkede başlatılan “Yeşil Alan” kampanyası kapsamında 20 milyon fidan dikeceklerini belirtti.

    Projeyi ormanların yok olmasını da önlemek için başlattıklarını işaret eden Owusu-Bio, ülke genelinde 2040 yılına kadar 1 milyar fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

    1 GÜNDE 5 MİLYON FİDAN DİKİLMİŞTİ

    Gana bu proje kapsamında, haziranda bir günde 5 milyon fidan dikmişti.

    İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

    Gana kuraklığa karşı 20 milyon fidan dikecek #1

    RUANDA, ÇÖLLEŞMEMEK İÇİN 43 MİLYON FİDAN DİKECEK

    Ruanda, çölleşmeyle mücadele için 43 milyon fidan dikeceklerini duyurmuştu.

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