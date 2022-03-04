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    Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza zarar gelirse Rusya'yı sorumlu tutacağız

    Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Ukrayna'daki herhangi bir Ganalıya bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağı konusunda uyardı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 03:55
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    Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza zarar gelirse Rusya'yı sorumlu tutacağız

    Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Botchwey, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonları insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

    İNSACIL HUKUKA SAYGI DUYMA ÇAĞRISI

    Botchwey, Gana hükümetin Rusya'yı savaşı sona erdirme, geri çekilme ve insancıl hukuka saygı duyma çağrısı yaptığını söyledi.

    Ukrayna'daki tüm vatandaşlarını güvende olmasını sağlamaya çalıştığına işaret eden Botchwey, "Rusya, vatandaşlarımızın güvenliği ve emniyetinden sorumludur ve liderliğini insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.


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