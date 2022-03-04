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Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza zarar gelirse Rusya'yı sorumlu tutacağız

Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza zarar gelirse Rusya'yı sorumlu tutacağız

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Ukrayna'daki herhangi bir Ganalıya bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağı konusunda uyardı.