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    Gana'da 6 ayda 23 binden fazla kişi HIV'e yakalandı

    Batı Afrika ülkesi Gana'da, bu yılın ilk yarısında 23 bin 495 kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte olduğu açıklandı.
    • 26.08.2022 - 02:18
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    Gana'da 6 ayda 23 binden fazla kişi HIV'e yakalandı

    Gana HIV/AIDS Kontrol Programı Direktörü Dr. Stephen Ayisi Addo, yaptığı açıklamada, ocak-haziran aylarında ülkede 948 bin 94 kişinin HIV testi yaptırdığını belirterek test yaptıranlardan 23 bin 495'inin pozitif çıktığını, bunlardan çoğunun HIV tedavisi gördüğünü ifade etti.

    "İnsanları HIV'e karşı eğitmeliyiz"

    Bu yeni rakamın çok yüksek olduğunun altını çizen Addo, "Bu yüzden insanlara HIV'in hala gerçek olduğunu bildirmek için eğitimi yoğunlaştırmamız gerekiyor. İnsanlara önleme stratejilerine bağlı kalmaları gerektiğini bildirmeliyiz." dedi.

    Gana da 6 ayda 23 binden fazla kişi HIV e yakalandı #1

    "10 binlerce kişi, virüsü taşıdığını bilmiyor"

    Addo, ülkede çoğu kişinin HIV/AIDS testi yapmaktan çekindiğini belirterek bu nedenle ülkede on binlerce kişinin virüsü taşıdığını bilmediğini söyledi.

    Ülkede ayrıca çoğu gençlerin virüsten haberdar olmadığına dikkati çeken Addo, "Bugün bazı gençler HIV'in gerçek olduğunu bilmiyor. Bazıları biliyor ama gittiğini varsaydılar. İnsanlar artık AIDS'ten daha çok Kovid-19 ve Marburg hummasından korkuyor." ifadesini kullandı.

    Addo, hükümetin HIV/AIDS'e karşı yeni kampanyalar başlatacağını kaydetti.

    Gana da 6 ayda 23 binden fazla kişi HIV e yakalandı #2


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