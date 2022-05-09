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    Gana'da balıkçı gemisi alabora oldu: 2 ölü

    Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, bir balıkçı gemisinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor…
    • 09.05.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:14
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    Gana'da balıkçı gemisi alabora oldu: 2 ölü

    Hafta sonu 25 kişiyi taşıyan Çinlilere ait balıkçı bir gemisinin, Batı Afrika ülkelerinden Gana'daki Saltpond Nehri'nde alabora olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili açıklama, Mfantsiman Bölgesi Polis Sözcüsü Enoch Tetteh Opata’dan geldi.

    “2 kişinin cesedine ulaşıldı”

    Kazanın ardından 16 kişinin kurtarıldığını aktaran Opata, “2 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 Çinli ve 6 Ganalı halen kayıp.” dedi.

    AA’nın aktardıklarına göre Opata, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

    Gana da balıkçı gemisi alabora oldu: 2 ölü #1


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