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    Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu

    Başkent Akra’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu. Olayın incelenmesi için su ve balıklardan örnekler alındı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 12:09
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    Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu

    Batı Afrika ülkesi Gana’nın başkenti Akra sahilleri, ölü yunus balıkları ile gündeme geldi.

    Cuma gününden bu yana kıyaya toplamda 80 yunusun vurduğu öğrenildi.

    Ölüm nedenlerinin tespiti için Gana Balıkçılık Bakanlığı, Akra'daki Osu Kalesi Plajı'ndan balık ve su örnekleri aldığını açıkladı.

    PAZARLARDAKİ DENİZ ÜRÜNLERİ İNCELENİYOR

    Gana Balıkçılık Komisyonu Başkanı Michael Arthur Dadzie, sahilde ölü bulunan yunusların sayısının 80 ve 100 arasında olduğunu açıklarken, Gana Gıda ve İlaç Kurumu, pazarlardaki deniz ürünlerinin incelendiğini duyurdu.

    Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu #1

    Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu #2

    Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu #3

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