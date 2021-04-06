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Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu

Gana’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu

Başkent Akra’da en az 80 yunus balığı kıyıya vurdu. Olayın incelenmesi için su ve balıklardan örnekler alındı.