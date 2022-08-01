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    Gana’da, maymun çiçeğinden ilk ölüm kayıtlara geçti

    Upper East Vilayeti Sağlık Direktörü Dzotsi, ülkede maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm vakasının kayıtlara geçtiğini açıkladı.
    • 01.08.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:50
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    Gana’da, maymun çiçeğinden ilk ölüm kayıtlara geçti

    Maymun Çiçeği virüsü kaynaklı ölüm vakaları kayıtlara geçmeye başladı. Gana’da, Upper East Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Emmanuel Kofi Dzotsi, 22 Temmuz'da maymun çiçeği virüsü testi pozitif çıkan bir hastanın 26 Temmuz'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Hastanın temas kurduğu 13 kişinin takibe alındığı belirtildi.

    AA’nın haberine göre; ülkede 8 Haziran'dan bu yana 33 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edilmişti.

    Maymun çiçeği virüsü

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti. DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

    Gana’da, maymun çiçeğinden ilk ölüm kayıtlara geçti #1


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