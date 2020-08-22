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Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı

Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı

Mahatma Gandhi'nin gözlüğü İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.