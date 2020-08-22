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- Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı
Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı
Mahatma Gandhi'nin gözlüğü İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.
- İHA
- 22.08.2020 - 15:04
Hindistan'da bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'ye ait gözlük İngiltere’de açık artırmayla satıldı.
Gandhi’nin posta kutusuna bırakılan gözlüğü 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.
340 BİN DOLARA SATILDI
İngiliz East Bristol müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan gözlüğü ABD’li bir koleksiyoncu aldı.
East Bristoli konuya ilişkin açıklamasında, “Gözlüğü 4 hafta önce posta kutumuzda bulduk. Amcasına, Gandhi tarafından verilen bir beyefendi bırakmış” denildi.