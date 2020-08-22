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    Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı

    Mahatma Gandhi'nin gözlüğü İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 15:04
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    Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı

    Hindistan'da bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'ye ait gözlük İngiltere’de açık artırmayla satıldı.

    Gandhi’nin posta kutusuna bırakılan gözlüğü 340 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 493 bin lira) alıcı buldu.

    340 BİN DOLARA SATILDI

    İngiliz East Bristol müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan gözlüğü ABD’li bir koleksiyoncu aldı.

    East Bristoli konuya ilişkin açıklamasında, “Gözlüğü 4 hafta önce posta kutumuzda bulduk. Amcasına, Gandhi tarafından verilen bir beyefendi bırakmış” denildi.

    Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı #1

    Gandhi’nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı #2

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