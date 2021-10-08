Gangster Al Capone’un eşyaları açık artırmaya sunuldu

174 parça eşya arasında Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da var. Tabancanın açılış fiyatının 150 bin dolar civarı olması beklenirken, 100 binlerce dolar gelir elde edileceği düşünülüyor.

Dünyaca ünlü gangster Al Capone’a ait silah, fotoğraf, mücevher ve mobilyadan oluşan 174 parça eşyanın bugün Kaliforniya’da açık artırmaya sunuldu.

Witherell’s Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin her eyaletinden ve 11 ülkeden yaklaşık bin teklifçinin açık artırmaya kaydolduğu belirtildi.

100 BİNLERCE DOLAR GELİR ELDE EDİLECEK

Kişisel fotoğraflardan silahlara, cep saatinden mücevhere ve mutfak ürünlerine kadar çeşitli eşyaların yer aldığı açık arttırmada, 100 binlerce dolar gelir elde edileceği düşünülüyor.

Al Capone’un platin ve elmas Patek Philippe marka cep saatinin 25-50 bin dolar, en sevdiği Colt 45 tabancasının 100-150 bin dolar (yaklaşık 1.3 milyon lira), oğlu Sonny ile bir fotoğrafının ise 10-15 bin dolara alıcı bulmasının beklendiği bildirildi.

DEDESİNİN İNSANİ TARAFININ GÖRÜLMESİNİ UMUYOR

Capone’un dört torunundan biri olan 77 yaşındaki Diane Capone, kız kardeşlerinin ve kendisinin yaşının ilerlediği ve kuzey Kaliforniya’daki evlerinin yangın tehlikesi altında olduğu için eşyaları satmak istediklerini söyledi.

Torun Capone, büyük babasının tüm dünyada tanınmasına neden olan 1920’lerde Şikago’daki merhametsiz yönü yerine insani tarafının bu sayede öne çıkarılabileceğini belirtti.

ALCATRAZ’DAN OĞLUNA YAZDIĞI MEKTUP DA SATIŞTA

Al Capone’un Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny’ye yazdığı mektubun 25-50 bin dolar değeri olduğunu söyleyen Diane, “Pek çok insanın fikrinin olmadığı bir yönünü aktaran, samimi bir mektup. Bunlar acımasız bir gangster olan adamın ve sevgi dolu bir babanın sözleri.” diye konuştu.