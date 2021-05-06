Twitter hesabından yaptığı duyuru ile 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanacaklarını açıklayan Bill Gates ile ilgili en esprili yorum, Azerbaycanlı sunucudan geldi.

Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi.

Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates’in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan’da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.

“KOYABİLSE AVRADA ÇİP KOYAR”

Ülkede yayın yapan “Güne Doğru” adlı programda kadın sunucunun, bu evliliğin bitmesine yönelik yorumu ise sosyal medyayı adeta salladı.

Azerbaycanlı sunucu, “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar.” şeklinde yorum yaptı.

Bu eğlenceli anları, özellikle Twitter kullanıcılarından çok sayıda kişi paylaştı.

Gates çiftinin ayrılığına Azerbaycanlı sunucunun yorumu VİDEO

“İLİŞKİMİZ ÜZERİNDE EPEY DÜŞÜNDÜK”

Bill-Melinda Gates çifti, 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirtmişti.

Bill Gates, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurmuştu.

Gates, açıklamasında "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini de kullandı.

ÇİP TAKACAK İDDİASI

Bill Gates'in, insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia edilmişti.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.