Gazeteci Elle Smith, 2021 ABD Güzeli oldu

ABD'de düzenlenen 2021 Güzellik Yarışması'nın birincisi Elle Smith oldu. ABD'nin gazeteci güzeli Smith, 12 Aralık'ta İsrail'de yapılacak Kainat Güzeli Yarışması'nda ülkesini temsil edecek.

ABD, yılın en güzelini seçti.

Hafta başında yapılan 2021 Güzellik Yarışması'nı Elle Smith kazanarak, Miss ABD tacını taktı.

İSRAİL’DEKİ KAİNAT GÜZELİ YARIŞMASINA KATILACAK

Önce eyaletlerin en güzel ismi seçtiği, daha sonra eyalet güzelleri birbirleriyle mücadele ettiği yarıştı Smith, Miss Kentucky Güzeli olarak Miss ABD seçildi.

Kentucky Üniversitesi mezunu Smith, 12 Aralık'ta İsrail’in Eilat kentinde yapılacak Kainat Güzeli Yarışması'nda ABD'yi temsil edecek.

MUHABİRLİK YAPIYOR

WHAS11 kanalında muhabirlik yapan gazetecilik mezunu ABD Güzeli, bir yarışmacının koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen Kainat Güzellik Yarışması'nın olacağını söyledi.

İSRAİL’E GİRİŞ YASAK

Öte yandan İsrail, Omicron koronavirüs varyantının ardından seyahat kısıtlamaları getirdi ve önümüzdeki iki hafta boyunca turistlerin girişini yasakladı.

ORGANİZATÖRLER ÇALIŞIYOR

Kainat Güzellik Yarışması organizatörleri yaptıkları açıklamada, “Yarışmacılarımızı ve çalışanlarımızı yarışma için ülkeye güvenli bir şekilde sokmaya devam etmek üzere İsrailli yetkililerle birlikte çalışıyoruz.” dedi.