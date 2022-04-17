Gazprom: Avrupa'ya gaz ihracatı devam ediyor

Rusya merkezli enerji şirketinden yapılan açıklamada, Avrupa'dan alınan talebin miktarı paylaşıldı.

Rus gaz üreticisi Gazprom, Avrupalı tüketicilerin talepleri doğrultusunda Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz tedarikini sürdürdüğünü duyurdu.

Açıklamayı, Gazprom temsilcisi Sergei Kupriyanov yaptı.

57 milyon metreküplük talep

Kupriyanov, Avrupa'dan 17 Nisan için talebin 57 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini belirtti.

TASS'ın haberinde, bu hacmin, Ukrayna üzerinden gaz geçişi için uzun vadeli rezervasyonlar kapsamındaki tedariklerden (günde yaklaşık 109,5 milyon metreküp) daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Gaz alımlarında artış

15 Nisan itibarıyla başvuruların 71,6 milyon metreküpe ulaştığı, cumartesi ise 57.2 milyon metreküpe gerilediği kaydedildi.

Avrupa, son dönemde, artan spot fiyatlar ve rüzgar eksikliği nedeniyle Rusya'dan gaz alımlarını önemli ölçüde artırdı.