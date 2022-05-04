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    Gazprom ilişkili üst düzey isim hayatını kaybetti

    Gazprom ilişkili üst düzey isim hayatını kaybetti

    Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.
    • 04.05.2022 - 03:26
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 03:31
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    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, şüpheli bir şekilde ölen Rus oligarkların gölgesi altında devam ediyor.

    "Talihsiz kaza"

    Son olarak Rus medyası, Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirilen Andrei Krukowski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı.

    Uçurumdan düşerek yaşamını yitiren 37 yaşındaki Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ifade ediliyor.

    Gazprom ilişkili üst düzey isim hayatını kaybetti #1

    Gazprom ile ilişkisi olan 6 Rus oligarkın şüpheli ölümleri

    NTV'nin haberine göre, Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.

    Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.

    Gazprom ilişkili üst düzey isim hayatını kaybetti #2


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