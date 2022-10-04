Gazprom, Moldova'ya borcunu ödemesi süre verdi

Moldava’nın ödeme yükümlülüklerini 20 Ekim’e kadar yerine getirmediği durumda Gazprom, ülkeye yapılan doğalgaz sevkiyatının durdurulabileceğini açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom’dan Moldova'ya yönelik açıklama geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ülkeye yapılan doğalgaz sevkiyatının, ödeme yükümlülüklerinin 20 Ekim'e kadar yerine getirilmemesi halinde durdurulabileceği belirtildi.

Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğalgaz sevk edileceğini belirten şirket, Moldova'ya yönelik sevkiyatlarının Ukrayna'nın tutumu nedeniyle düştüğü bilgisini de açıklamaya ekledi.

Öte yandan Moldova'nın, 2022 boyunca sevk edilen gaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak ihlal ettiği kaydedildi.

Gazprom açıklaması

AA’nın haberine göre; Gazprom tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gazprom, 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünün ihlali durumunda gaz tedarikini tamamen kesme ve sözleşmeyi feshetme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Gelecekte, Moldova tarafından sözleşme koşullarındaki değişiklikleri ima eden herhangi bir talep, yalnızca sözleşmeye uygun yapılacak ilaveler şeklinde resmileştirilecektir."





Yetersiz doğalgaz nedeniyle OHAL ilan edildi

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğalgaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin enerji şirketi Moldovagaz, artan enerji faturaları nedeniyle Gazprom ile zaman zaman çeşitli müzakereler yürütüyor.