Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdığını belirterek, fiyatlardaki yükselişin devam edebileceği konusunda uyardı.

Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar sonrası, Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı.

Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının daha da artacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

"BU ARTIŞIN SEBEBİ GAZPROM'DAN KAYNAKLANMIYOR"

Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü. Fiyatlar daha yüksek de olabilir. Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor. Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Avrupa'nın doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.