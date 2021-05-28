Gazze Şeridi’nde El-Kassam Tugayları askeri geçit töreni düzenledi

Gazze ateşkesin ardından yaralarını sarmaya devam ederken, El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde askeri geçit töreni düzenledi.

İsrail 10 Mayıs günü Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmış ve dünya kamuoyunun da baskısıyla 21 Mayıs’ta ateşkes sağlanmıştı.

GAZZE ŞERİDİ’NDE ASKERİ GEÇİT

Gazze ateşkesin ardından yaralarını sarmaya devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde askeri geçit töreni düzenledi.

Han Yunus şehrinin batısında bulunan İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan Kadisiye bölgesinden başlayan askeri geçit töreni, şehrin ana meydanına doğru devam etti.

"KANIMIZLA SENİ KURTARIYORUZ EY AKSA"

Geçit töreni devam ederken, çevredekiler tarafından "Kassam Tugaylarına selam olsun" ve "Ruhumuzla ve kanımızla seni kurtarıyoruz Ey Aksa" sloganları atıldı.

İSRAİL’E KARŞI DİRENİŞ SÜRÜYOR

İsrail baskınlarının ve bombardımanlarının kendilerini zayıflatmayacağını vurgulayan Filistinliler, askeri geçit töreninin İsrail’e karşı direnişin sürdüğü anlamını taşıdığını belirtti.





























