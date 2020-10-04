Gazze Şeridi’nde camiler 40 gün sonra açıldı

Gazze Şeridi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 günlük karantina sonrasında camilerde ibadet başladı.

Gazze Şeridi’nde 24 Ağustos’ta koronavirüs vakaları arttığı için karantina kararı alınmıştı.

40 gün kapalı kalan camiler yeniden ibadet için kapılarını açtı.

BAZI CAMİLER KAPALI KALACAK

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıf ve Diyanet İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki camiler açılırken Gazze Şeridi’ne bağlı bölgelerde ise yüksek vakalardan dolayı camilerin kapalı kalacağı bildirildi.

Bakanlık, Gazze kentinde, kuzey Gazze bölgesinde, Al-Amal semtinde ve Han Yunus kentindeki camilerin tedbir amacıyla kapalı kalacağını ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini aktardı.

Camilere gelen Filistinliler, kendi seccadelerini getirerek ve maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kıldı.