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AA

İsrail'de 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki gençlerin eğitimine yönelik faaliyetler hız kazandı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı bir yazılı açıklama paylaştı.

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BUGÜN BAŞLIYOR"

Yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği olağanüstü koşullar altında, soykırımın yol açtığı büyük yıkım, ciddi kaynak ve imkan sorunu gibi ağır zorluklara rağmen 2024-2025 yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinli tüm çocukların eğitim hakkını garanti altına alma taahhüdü vurgulanan açıklamada, "Halen yıkılmayan veya onarılarak eğitime hazır hale getirilen okullar, ayrıca birçok bölgede oluşturulan alternatif eğitim noktaları aracılığıyla eğitimi sürdüreceğiz." denildi.

Bakanlığın okula gidemeyen öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için uzaktan eğitim seçeneğini sağlamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu zorlu koşullarda dahi öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması konusunda kararlı oldukları kaydedildi.

Okul binalarında barınan ailelere, tüm sınıfları öğrencilere tahsis etmeleri istenen açıklamada, başta eğitim hakkı olmak üzere insan haklarıyla ilgilenen tüm uluslararası kurumlara ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına eğitim sektörüne yönelik görevlerini yerine getirmeleri, imar malzemeleri, kırtasiye, okul ve ofis mobilyaları ile eğitim sektörü için gerekli tüm malzemelerin bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN SALDIRILARI EĞİTİMİ ETKİLEDİ

Gazze Şeridi'ndeki Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ahmed en-Neccar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail soykırımının Gazze'de eğitim alanında benzeri görülmemiş bir felakete yol açtığını ifade etmişti.

İsrail saldırıları nedeniyle eğitimin 2 yıl aksadığını, okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kaldığını ve yükseköğretimin de ağır yara aldığını anlatan Neccar, İsrail güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1200 üniversite öğrencisi ve 150 akademisyenin yaşamını yitirdiğini, 140 üniversite binasının da zarar gördüğünü kaydetmişti.

Gazze'de eğitim kurumlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesinin, eğitim sürecinin yeniden canlandırılmasını zorlaştırdığını vurgulayan Neccar, "hızlı çözümler bulmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışarak acil müdahale planı" geliştirildiğini dile getirmişti.

Söz konusu planın, "2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanarak, 2024-2025 yılının ise istisnai mekanizmalarla başlatılması ve lise öğrencilerine özel oturum yapılması" şeklinde olacağını aktaran Neccar, insan hakları örgütlerine İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki öğrencilere ve eğitim kurumlarına yönelik suçlarını belgeleme çağrısı yapmıştı.