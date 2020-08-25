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    Gazze’de 2 gün sokağa çıkma yasağı

    Filistin'in Gazze şehrinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 05:58
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    Gazze’de 2 gün sokağa çıkma yasağı

    Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını tam seyreldi denirken, bazı ülkelerde salgın yeniden yayılım gösteriyor.

    Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde karantina merkezi dışında 4 kişide koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.

    Bakanlık, enfekte olan kişilerin hepsinin Gazze’nin merkezinde bulunan El Maghazi kampında yaşayan bir aileden olduğunu açıkladı.

    Gazze’de 2 gün sokağa çıkma yasağı #1

    GAZZE'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Hükümet Basın ve Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, tüm kamu kuruluşları, özel iş yerleri ve eğitim kurumları da dahil olmak Gazze genelinde 48 saat süre ile kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Merkez, yasak boyunca cami ve nikah salonlarının kapatılacağını, toplanmalara ise izin verilmeyeceğini açıkladı.

    Gazze’de 2 gün sokağa çıkma yasağı #2

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