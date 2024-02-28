Gazze'de 2 İsrailli subay daha öldürüldü İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü açıklarken, ölü İsrail askeri sayısı 582'ye çıktı.

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AA

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı devam ediyor.

Bu süreçte İsrail ordusu da kayıplar veriyor.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ordu açıklamasında, Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'nde bomba düzeneğinin patlaması sonucu kayıp verildiği ifade edildi.

2 İsrailli subay öldü

Olayda Binbaşı Iftah Shahar ve Yüzbaşı Itai Seif'in öldüğü, 7 askerin de ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Buna göre Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 242'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 İsrail askeri öldü, 2 bin 988'i yaralandı.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 13 askerinin yaralandığını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)