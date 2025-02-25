Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuktan öldü

AA

Ateşkese rağmen Gazze'de insanlık dışı manzaralar yaşanmaya devam ediyor.

Kuralları ihlal eden katliamcı İsrail, Gazze'nin bazı noktalarına yardım girişlerini engelledi.

Yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze'de ciddi bir barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanmaya başladı.

3 ÇOCUK ŞİDDETLİ SOĞUKTAN ÖLDÜ

Bu nedenle Gazze'de etkili olan soğuk havalar, bölge halkının acılarını artırıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

SOĞUKTAN ÖLEN ÇOCUK SAYISI YÜKSELİYOR

Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

GAZZE'DE BİLANÇO

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.