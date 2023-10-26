Gazze'de 38 Birleşmiş Milletler personeli öldü Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 38 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları hedef gözetmeksizin devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 613 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

UNRWA, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) tesislerinde doluluk oranının ortalama 2,7 katına, bazı tesislerde ise bu oranın 12 katından fazla olduğunu açıkladı.

38 BM personeli öldü

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 38 personelinin öldürüldüğünü ve 1'i ağır olmak üzere toplam 20 personelinin yaralandığını ifade ederek İsrail saldırılarında bölgede bulunan 150 tesisinden 41'inin etkilendiğini aktardı.

"Önümüzdeki 24 saat çok kritik"

Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısında dikkat çeken UNRWA, "Gazze'ye yakıt alınmazsa UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonlarını önemli ölçüde azaltmak ve bazı durumlarda durma noktasına getirmek zorunda kalacak. Önümüzdeki 24 saat çok kritik" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)