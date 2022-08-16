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    Gazze'de, 5 çocuğun öldüğü saldırıyı İsrail üstlendi

    Cebaliye'de gerçekleştirilen hava saldırılarında yaşamını yitiren 5 çocuğun ölümünü, İsrail ordusu üstlendi.
    • 16.08.2022 - 11:42
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    Gazze'de, 5 çocuğun öldüğü saldırıyı İsrail üstlendi

    İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze kentinin Cebaliye bölgesine, 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırısı ile 5 çocuğun ölümüne neden olduğunu kabul etti.

    Savunma kaynaklarına dayandırılan habere göre; saldırıya yönelik tamamlanan ön inceleme tamamlandı.

    İsrail ordusu yetkililerinin ismini açıklamadan pazar günü yapılan saldırıda, söz konusu olayın İslami Cihad'ın fırlattığı roketlerden birisinin tekrar Gazze içine düşmesinden kaynaklandığını savunduğuna işaret edildi.

    Ancak, İsrail ordusundan hiçbir yetkilinin kamuoyuna açık biçimde sorumluluğu İslami Cihad'a yüklemediğine de vurgu yapıldı.

    En küçüğü 3, en büyüğü 16 yaşındaydı

    Saldırıda hayatını kaybedenlerin Cemileddin Necm (3), Cemil İhab Necm (13), Muhammed Necm (16), Hamid Necm (16) ve Nesmi Karaş (15) olduğu açıklandı. Norveç Mülteci Konseyi, olaylarda hayatını kaybedenlerden üçünün Gazze'deki travma rehabilitasyon programına katıldığını duyurdu.

    AA’nın haberine göre; İsrail ordusu sözcülüğü yazılı açıklamasında, Gazze'ye üç gün boyunca süren saldırılar sırasında "ordunun İslami Cihad hedeflerine saldırdığı ve operasyon sırasında ordunun sivillere ve sivil mülklerine en az zarar vermek için elinden geleni yaptığı" savunmuştu.

    Cebaliye'deki saldırının da hala soruşturma sürecinde olduğu belirtilmişti.

    6 Ağustos’ta en az 4 çocuk hayatını kaybetmişti

    İsrail'in Gazze saldırıları sırasında, 6 Ağustos'ta yaşanan başka bir olayda Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaşmıştı.

    Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savunmuştu. Filistinli gruplardan olaya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

    Gazze de, 5 çocuğun öldüğü saldırıyı İsrail üstlendi #1


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