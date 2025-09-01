Gazze'de açlık tırmanıyor: Filistinlilere yemek dağıtıldı

Gazze'de insani kriz...

Gazze'yi tamamen işgal kararı alan İsrail'in daha da yoğunlaşan saldırılarında bilanço her geçen gün artıyor.

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

SON 24 SAATTE 98 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 98 Filistinli ve 404 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 426 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 294'e, yaralananların sayısının da 16 bin 839' ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE, KÖTÜ BESLENME VE AÇLIK NEDENİYLE 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, kötü beslenme ve açlık nedeniyle 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 348'e yükseldiği, bunlardan 127'sinin ise çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 557'ye, yaralıların sayısının 160 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

FİLİSTİNLİLERE SICAK YEMEK DAĞITIMI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve derinleşen açlık krizi nedeniyle gıdaya erişimde güçlük yaşayan Filistinlilere, Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sıcak yemek dağıtıldı.

Az sayıda hizmet verebilen tekkelerde yapılan dağıtım için siviller saatlerce sırada bekledi.