Gazze'de akaryakıt krizi: Cesetler at arabasıyla taşınıyor Abluka altındaki bölgede yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralananlar, hastanelere at arabalarıyla getiriliyor.

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İHA

İsrail'in Gazze'deki soykırımı hız kesmeden devam ediyor.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 1 aydır sürerken, bölgede yakıt krizi de devam ediyor.

Cesetler at arabalarında taşınıyor

Bölgedeki yakıt sıkıntısı nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralananlar hastanelere at arabalarıyla taşınıyor.

Akaryakıt girişine izin yok

İsrail, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne gıda ve ilaç gibi insani yardımların girişine izin verirken, akaryakıt girişine ise izin vermiyor.

İsrail saldırılarında 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 4 bin 8’i çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere toplam 9 bin 770 Filistinli hayatını kaybederken, 24 bin 808 kişi de yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)