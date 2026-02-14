Gazze'de ampute ikizler tedaviye ulaşamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde dünyaya gelen ikiz kardeşler Lamis ve Rimas Şelluf, doğumsal anomalilerle doğdu. Sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine iki yaşındayken Lamis’in iki bacağı, Rimas’ın ise bir bacağı tıbbi zorunluluk nedeniyle ampute edildi.

Yıllar içinde büyümeleri ve protezlerin aşınması, yeni cihaz ihtiyacını doğurdu. Ancak devam eden çatışmalar ve kapalı sınır kapıları, yeni protezlerin Gazze’ye girişini ve yurt dışında tedavi imkanını engelliyor.

"ANNE İTAF ŞELLUF: "PROTEZLER HER YIL ZARAR GÖRÜYOR"

Anne İtaf Şelluf, çocuklarının hamilelik döneminde yoğun saldırılar altında dünyaya geldiğini belirterek, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

Ameliyat için ABD’ye gitmiştik. Ampütasyon sonrası protez kullanmaya başladılar. Ancak bu protezler uzun süre dayanmıyor; her yıl zarar görüyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca uzun süre yürüyemedikleri için ciddi acı çekiyorlar.

Şelluf, iki yıldır sınırdan çıkamadıklarını ve yerel imkanların yetersiz olduğunu ifade ederek, çocuklarının bakımını tek başına sürdürmeye çalıştığını söyledi. Eşinin hayatını kaybettiğini dile getiren anne, günlük yaşamın her adımında büyük zorluk yaşadıklarını vurguladı.

HAN YUNUS'TA KISITLI İMKANLARLA REHABİLİTASYON

İkiz kardeşler, şu anda Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, gönüllülerin destek verdiği mütevazı bir rehabilitasyon merkezinde protez bakımı almaya çalışıyor. Ancak merkezde kullanılan ekipmanların yetersiz olduğu belirtiliyor.

DOKTOR HALİDİ: "TIBBİ EKİPMAN GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR"

Uzun yıllardır ampüte hastalarla çalışan Doktor Muhammed el-Halidi, son dönemin önceki saldırılara kıyasla çok daha ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Gazze’de 7 bin ile 11 bin arasında ampütasyon vakası bulunduğunu belirten Halidi, “Her gün 10 ila 37 yeni vaka kabul ediyoruz. Ancak İsrail tarafı şu ana kadar Gazze’ye hiçbir tıbbi ekipmanın girişine izin vermiyor; buna protez parçaları da dahil.” dedi.

Halidi, modern protez malzemeleri yerine 20–30 yıl önce kullanılan ahşap ve fiber alternatifleri kullanmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

"NORMAL BİR HAYAT İSTİYORUM"

Rehabilitasyon merkezinde protez bakımı bekleyen Rafet Salih Abdulal da temel ihtiyacının çocuklarıyla sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek olduğunu dile getirdi.

“Ramazan ayında çocuklarımı mutlu edebilmek, oğlumu kucağıma alıp yürüyebilmek istiyorum. Onlara yük değil, destek olmak istiyorum” diyen Abdulal, protez temin edilmesinin hayatlarını değiştireceğini ifade etti.

ARTAN İNSANİ KRİZ

Ekim 2023’ten bu yana süren yoğun çatışmaların ardından Gazze’de sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle ampütasyon hastalarının düzenli bakım ve parça değişimi olmadan ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor.

Gazze’deki engelli bireyler ve aileleri, temel sağlık hizmetlerine erişim için uluslararası toplumdan destek bekliyor.