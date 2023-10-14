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İsrail ve Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü başlayan gerilim, son sürat devam ediyor.
İki taraf arasındaki kriz 8'inci gününde sürerken, Gazze ağır bombardımana tutuluyor.
Abluka altına alınan Gazze'de, İsrail saldırıları sürerken, siviller, çocuklar ve kadınların yaşadığı içler acısı görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.
Annelerini kaybeden çocuklar ağladı
Yürekleri burkan bir görüntü de Gazze'de evleri bombardımana tutulan iki kız çocuğunun çaresiz anları.
Annelerini kaybeden küçük yaşlardaki iki kız çocuğunun birbirine sarılarak ağladığı anlar gündem oldu.
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