Gazze'de annelerini kaybeden kız çocuklarının çaresiz anları İsrail saldırılarında evleri bombalanan ve annelerini bu esnada kaybeden iki kız çocuğunun birbirine sarılarak ağladığı anlar yürek burktu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail ve Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü başlayan gerilim, son sürat devam ediyor. İki taraf arasındaki kriz 8'inci gününde sürerken, Gazze ağır bombardımana tutuluyor. Abluka altına alınan Gazze'de, İsrail saldırıları sürerken, siviller, çocuklar ve kadınların yaşadığı içler acısı görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Annelerini kaybeden çocuklar ağladı Yürekleri burkan bir görüntü de Gazze'de evleri bombardımana tutulan iki kız çocuğunun çaresiz anları. Annelerini kaybeden küçük yaşlardaki iki kız çocuğunun birbirine sarılarak ağladığı anlar gündem oldu.