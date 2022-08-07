Gazze'de ateşkes: İsrail saldırılarına son verecek

İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. Gazze'de ateşkes için saat açıklandı. Buna göre bu akşam saat 20.00'de ateşkes başlayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 3'üncü gününde devam eden saldırılarda toplam can kaybı 29'a yükseldi.

Gelen son dakika haberine göre, bölgede İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı.

Ateşkes saat 20.00'de başlayacak

Londra merkezli Reuters'ın haberine göre, Filistinli yetkililerin Gazze'deki ateşkesin saat 20.00 sularında başlayacağını belirttiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı: Operasyon gerektiği sürece devam edecek

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Şafak Vakti operasyonu olarak adlandırdıkları ve 3'üncü gününde devam eden Gazze Şeridi saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Başbakan Lapid, “Operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi.

"Olağanüstü başarı"

Refah bölgesinin hedef alındığı saldırıda İslami Cihat Örgütü'nün önde gelen isimlerinden Halid Mansur'un öldürülmesini "olağanüstü başarı" olarak nitelendiren Başbakan Lapid, "Hedef olmayanlara karşı zararı en aza indirmek için sorumlu şekilde hareket ediyoruz." dedi.

253 yaralı var

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise şu ana kadar aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin, “İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) ve güvenlik güçleri, barışı yeniden sağlayıp, çocuklara yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar İslami Cihat Örgütü'ne karşı savaşmayı sürdürecek.” açıklamasında bulundu.